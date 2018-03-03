«Газпром» успокоил Европу

«Министр Новак заверил, что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом», — сказал собеседник агентства в Минэнерго. Как отмечается в телефонном разговоре с Новаком вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович выразил обеспокоенность по поводу возможного прекращения транзита газа.

В Еврокомиссии подтвердили, что находятся в тесном контакте с Россией и Украиной. При этом заверили, что все обязательства по поставкам и транзиту российского газа в Европу соблюдаются.

Ранее сообщалось, что «Газпром» инициировал процедуру разрыва контрактов с «Нафтогазом». Причиной стало решение Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения, обязавшего «Нафтогаз» выплатить российской стороне два миллиарда долларов за осуществленные поставки, «Газпром» должен Киеву 2,56 миллиарда долларов.