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«Газпром» успокоил Европу
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«Газпром» успокоил Европу 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
До момента расторжения контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» в судебном порядке транзиту газа через Украину в страны ЕС ничто не угрожает. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщают РИА Новости.
>> «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Как отмечается в телефонном разговоре с Новаком вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович выразил обеспокоенность по поводу возможного прекращения транзита газа.
«Министр Новак заверил, что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом», — сказал собеседник агентства в Минэнерго.
В Еврокомиссии подтвердили, что находятся в тесном контакте с Россией и Украиной. При этом заверили, что все обязательства по поставкам и транзиту российского газа в Европу соблюдаются.
Ранее сообщалось, что «Газпром» инициировал процедуру разрыва контрактов с «Нафтогазом». Причиной стало решение Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения, обязавшего «Нафтогаз» выплатить российской стороне два миллиарда долларов за осуществленные поставки, «Газпром» должен Киеву 2,56 миллиарда долларов.
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