Украина в срочном порядке решает вопрос с газом

«Нафтогаз» начал закупать газ у поляков

Украинский "Нафтогаз" заключил договор на срочные поставки газа с польской компанией PGNiG. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение PGNiG.

>> "Газпром" разрывает все контракты с Украиной "Контракт действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн кубометров. Поставки начались сегодня в 06.00 через узел Германовице (Hermanowice), который соединяет польские и украинские газотранспортные системы", — приводится сообщение польской компании.

"Нынешняя ситуация вокруг поставок газа доказывает, что наше внимание к диверсификации поставок было правильным решением… Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран-членов рассмотрят этот случай, когда они примут окончательное решение по Nord Stream 2", — сказал гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев. Подписание контракта прокомментировала и украинская сторона.

Ранее "Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом".

В пятницу, 2 марта, стало известно, что на Украине закрывают все школы и вузы из-за нехватки газа.