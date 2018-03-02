Украина в срочном порядке решает вопрос с газом

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«Нафтогаз» начал закупать газ у поляков 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский "Нафтогаз" заключил договор на срочные поставки газа с польской компанией PGNiG. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение PGNiG.
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"Контракт действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн кубометров. Поставки начались сегодня в 06.00 через узел Германовице (Hermanowice), который соединяет польские и украинские газотранспортные системы", — приводится сообщение польской компании.
Подписание контракта прокомментировала и украинская сторона.
"Нынешняя ситуация вокруг поставок газа доказывает, что наше внимание к диверсификации поставок было правильным решением… Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран-членов рассмотрят этот случай, когда они примут окончательное решение по Nord Stream 2", — сказал гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Ранее "Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом".
В пятницу, 2 марта, стало известно, что на Украине закрывают все школы и вузы из-за нехватки газа.
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 Ещё 5 источников 
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