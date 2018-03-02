«Газпром» разрывает все контракты с Украиной

«Арбитры (Стокгольмского арбитражного суда) аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — объяснил свое решение Миллер.

По его словам, «Газпром» расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину.