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«Газпром» разрывает все контракты с Украиной
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«Газпром» разрывает все контракты с Украиной 

Рамблер 51 минуту назад
«Газпром» приступает к немедленному расторжению всех действующих контрактов с Украиной. Об этом объявил глава концерна Алексей Миллер, передает РБК.
«Арбитры (Стокгольмского арбитражного суда) аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — объяснил свое решение Миллер.
>> "Газпром" приостанавливает поставки Украине
По его словам, «Газпром» расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину.
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом ранее присужденной в пользу компании суммы по контракту на поставку «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд
 Ещё 10 источников 
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