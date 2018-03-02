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Мексика проведет в сентябре первые торги по сланцевым углеводородам
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Мексика проведет в сентябре первые торги по сланцевым углеводородам 

Прайм 2 марта 2018
МЕХИКО, 2 мар /ПРАЙМ/. Мексика проведет 5 сентября первые в истории торги по нетрадиционным углеводородам, сообщило министерство энергетики страны.
На продажу планируется выставить девять участков на севере страны в бассейне Burgos, который является частью геологической формации, включающей огромную сланцевую область в США Eagle Ford в штате Тамаулипас. Общая площадь участков — 2,7 тысячи квадратных километров.
Инвестиции в проекты могут составить 2,3 миллиарда долларов, а их перспективные ресурсы составляют 1,16 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента — в три раза больше, чем ресурсы 46 ранее распределенных блоков.
Как отметил министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл, 53% запасов мексиканской нефти приходится именно на нетрадиционные месторождения, и Мексика занимает шестое место в мире по запасам этого типа углеводородов.
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