Мексика проведет в сентябре первые торги по сланцевым углеводородам

На продажу планируется выставить девять участков на севере страны в бассейне Burgos, который является частью геологической формации, включающей огромную сланцевую область в США Eagle Ford в штате Тамаулипас. Общая площадь участков — 2,7 тысячи квадратных километров.

Инвестиции в проекты могут составить 2,3 миллиарда долларов, а их перспективные ресурсы составляют 1,16 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента — в три раза больше, чем ресурсы 46 ранее распределенных блоков.

Как отметил министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл, 53% запасов мексиканской нефти приходится именно на нетрадиционные месторождения, и Мексика занимает шестое место в мире по запасам этого типа углеводородов.