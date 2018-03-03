США обратились к РФ с призывом по Украине

В Госдепе ожидают от «Газпрома» возобновления поставок газа на Украину

"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража", — заявила Науэрт. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила о том, что американская сторона рассчитывает на возобновление "Газпромом" поставок газа на Украину. Об этом она написала в своем твиттере. По ее словам, Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа. Ранее председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания была вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с украинским "Нафтогазом"