Kio Rio опередил Lada Vesta в рейтинге самых популярных новых автомобилей в России

Lada Vesta, которая в январе 2018 года, стала самым популярным новым автомобилем по объем продаж, не смогла удержать лидерство по итогам февраля. Новым лидером стал автомобиль Kio Rio, следует из сообщений «АвтоВАЗа» и Kia.

«АвтоВАЗ» в феврале продал 8,456 тыс. новых автомобилей Lada Vesta. В то время как дилеры Kia смогли продать в прошлом месяце почти 9 тыс. Kia Rio, а продажи Hyundai Solaris составили 4,6 тыс. штук в феврале, следует из сообщения корейской компании.

Таким образом, Kia Rio стал самой популярной моделью среди новых легковых и легких коммерческих автомобилей в феврале 2018 года.