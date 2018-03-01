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Греф раскрыл планы Сбербанка
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Греф раскрыл планы Сбербанка по ипотеке 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель правления Сбербанка Герман Греф пообещал снизить ипотечную ставку до 7% годовых. Как передает ТАСС, такое заявление Греф сделал, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого он призвал снизить ставку по ипотеке.
«Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7% в течение одного-двух лет», — рассказал Греф.
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Ранее Владимир Путин заявил, что средняя ипотечная ставка должна снизиться до 7-8% годовых, но стремиться к 7%. Как заявил президент, в декабре 2017 года средняя ставка по ипотеке опустилась ниже 10%, а за прошедший год в России было выдано около 1 млн ипотечных кредитов.
Как подчеркнул президент, в течение ближайших 6 лет ипотечное кредитование должно стать доступным для большинства россиян.
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