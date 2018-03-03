Ещё
«Газпром» объяснил разрыв контракта с «Нафтогазом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» объяснил разрыв контракта с «Нафтогазом» 

Рамблер 4 часа назад
«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, сообщается в Тwitter компании.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена разорвать контракты на поставку и транзит газа из-за асимметричного решения стокгольмского арбитража, нарушившего баланс сил и интересов сторон.
По словам главы российской компании, для «Газпрома» продолжение контракта экономически нецелесообразно и невыгодно. Он также заявил, что Россия не намерена решать экономические проблемы Украины за свой счет.
28 февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что российская компания должна выплатить 4,56 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, ранее тот же арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, в итоге сумма уменьшилась и составила 4,56 миллиарда долларов.
В «Нафтогазе» решение «Газпрома» считают политическим, сообщает РИА Новости.
По словам главы украинской компании Юрия Витренко, контракты не могут быть разорваны в одностороннем порядке, сначала необходимо обращение в «Нафтогаз» в срок от 30 до 45 дней, а после отказа компании возможно обращение в арбитраж.
 Ещё 47 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Донецка прогремел мощный взрыв53
400 на 400. Россия готовит ответ США106
Орбакайте высказалась о состоянии Пугачевой45
В США признали победу России в Сирии42
Украина не в состоянии избежать нехватки российского газа180
Видео
03:48
«Встал не с той ноги»: реакция театра на уход Домогарова
Шоу-бизнес
00:24
В Кремле высказались о незаконности санкций США
Политика Латинская Америка
00:27
Шепелев перестал скрывать любовницу
Шоу-бизнес
00:46
В РФ обрушились цены на iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:19
Полуторагодовалая девочка спасла мать
Происшествия
02:45
«Газпром» объяснил разрыв контракта с «Нафтогазом»
Компании
01:29
«Без криков и воплей»: Путин потребовал от США доказательств
Политика США
03:03
Схватка медведя с тигром попала на видео
В мире
03:45
Орбакайте высказалась о состоянии Пугачевой
Шоу-бизнес
Обещавший сгноить пешеходов «прокурор» извинился
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение