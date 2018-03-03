«Газпром» объяснил разрыв контракта с «Нафтогазом»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена разорвать контракты на поставку и транзит газа из-за асимметричного решения стокгольмского арбитража, нарушившего баланс сил и интересов сторон.

По словам главы российской компании, для «Газпрома» продолжение контракта экономически нецелесообразно и невыгодно. Он также заявил, что Россия не намерена решать экономические проблемы Украины за свой счет.

28 февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что российская компания должна выплатить 4,56 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, ранее тот же арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, в итоге сумма уменьшилась и составила 4,56 миллиарда долларов.

По словам главы украинской компании Юрия Витренко, контракты не могут быть разорваны в одностороннем порядке, сначала необходимо обращение в «Нафтогаз» в срок от 30 до 45 дней, а после отказа компании возможно обращение в арбитраж.