Стань Мастером на Digitale X 

Сколько времени нужно, чтобы достичь мастерства? Год, три, десять лет? Бизнес-событию Digitale понадобилось 5 лет и 9 конференций, чтобы прийти к «Мастерству».
12-13 апреля состоится юбилейная Digitale, которая соберет в одном месте лучших представителей своего дела. Они расскажут, как обрести мастерство в создании великих компаний, команд и продуктов.
На Digitale «Мастерство» выступят 40 профессионалов, звезд бизнеса и именитых российских экспертов. Конференция сохранит полюбившийся формат — 2 дня, 4 параллельных потока: маркетинг, менеджмент, предпринимательство и личная эффективность.
Среди спикеров приглашены:
Александр Невзоров, советник генерального директора «Первого канала»;
Борис Титов, кандидат в президенты России 2018, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
Игорь Манн, маркетолог №1;
Марк Завадский, генеральный директор Alibaba;
Александр Кержаков, российский футболист;
Дмитрий Степанов, директор по маркетингу компании «Яндекс»;
Александр Круглов, директор по маркетингу VK;
Андрей Романенко, основатель QIWI;
Михаил Демин, генеральный директор «НТВ-ПЛЮС».
Ознакомиться с полным составом спикеров и приобрести билеты можно на сайте dconf.ru.
Организатор конференции — маркетинговое агентство Serenity.
И помните — мастерство рождает смысл жизни, создает новые возможности, делает мастера великим и меняет мир к лучшему!