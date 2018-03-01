Стань Мастером на Digitale X

Сколько времени нужно, чтобы достичь мастерства? Год, три, десять лет? Бизнес-событию Digitale понадобилось 5 лет и 9 конференций, чтобы прийти к «Мастерству».

12-13 апреля состоится юбилейная Digitale, которая соберет в одном месте лучших представителей своего дела. Они расскажут, как обрести мастерство в создании великих компаний, команд и продуктов.

На Digitale «Мастерство» выступят 40 профессионалов, звезд бизнеса и именитых российских экспертов. Конференция сохранит полюбившийся формат — 2 дня, 4 параллельных потока: маркетинг, менеджмент, предпринимательство и личная эффективность.

Среди спикеров приглашены:

Александр Невзоров, советник генерального директора «Первого канала»; советник генерального директора «Первого канала»;

Борис Титов, кандидат в президенты России 2018, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; , кандидат в президенты России 2018, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;

Игорь Манн, маркетолог №1; маркетолог №1;

Александр Кержаков, российский футболист; , российский футболист;

Александр Круглов, директор по маркетингу VK; , директор по маркетингу VK;

Михаил Демин, генеральный директор «НТВ-ПЛЮС». генеральный директор «НТВ-ПЛЮС».

Ознакомиться с полным составом спикеров и приобрести билеты можно на сайте dconf.ru

Организатор конференции — маркетинговое агентство Serenity.

И помните — мастерство рождает смысл жизни, создает новые возможности, делает мастера великим и меняет мир к лучшему!