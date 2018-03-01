Крупная сделка по покупке акций «Роснефти» может сорваться

СМИ: сделка CEFC с Glencore по покупке акций «Роснефти» может сорваться

Сделка китайской CEFC с Glencore по покупке акций "Роснефти" на 9,1 миллиард долларов может сорваться из-за того, что китайская компания не сможет найти банк для предоставления кредита для оплаты части суммы по договору, сообщает в четверг китайское издание Caixin со ссылкой на осведомленные источники.

"CEFC усердно ищет средства… Но правительство Китая сохраняет молчание, а местные банки колеблются", — заявил источник издания, пожелавший остаться неназванным. Издание подчеркивает, что статус сделки с "Роснефтью" становится неопределенным в связи с тем, что глава CEFC Е Цзяньмин попал под следствие. По данным источников Caixin, компания планировала выплатить за сделку 4 миллиарда из собственных средств, а остальные 5,1 миллиарда взять в кредит у банков, в том числе у China Development Bank. Однако после начала следствия китайские финансовые организации опасаются участия в сделке.

Он отметил, что "если китайская компания CEFC на найдет деньги для совершения транзакции к концу февраля, сделка, скорее всего, сорвется, тогда CEFC может получить штраф".

Помощник Е Цзяньмина Сунь Юньфэн рассказал изданию, что CEFC ведет переговоры с российским ВТБ о двухлетнем промежуточном кредите. Российский банк пока никак не прокомментировал эти сообщения.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После закрытия сделки доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2018 года.

Всю сумму консорциум направит на погашение кредита, который был предоставлен главным образом банком Intesa Sanpaolo, а также рядом российских банков для покупки 19,5% "Роснефти" в ходе приватизации в декабре 2016 года.

Консорциум QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.) ранее купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, прошедшей в конце 2016 года.