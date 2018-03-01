ExxonMobil выйдет из проектов с Роснефтью

ExxonMobil решила выйти из совместных проектов с Роснефтью из-за санкций

Отчет направлен в комиссию по ценным бумагам США. В нем указано, что компании создали ряд совместных структур в 2013–2014 годах. В 2014 году последовали антироссийские санкции ЕС и США, в 2017 году США санкции кодифицировали и расширили, передает РИА «Новости»

ExxonMobil подчеркивает, что соблюдает все законы и в 2017 году приняла решение выйти из совместных предприятий. Официально процедура выхода будет запущена в 2018 году.

По оценкам ExxonMobil, она потеряет 200 млн долларов.

ExxonMobil сообщает, что работала или собиралась работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Всего участки занимают свыше 257 тыс. кв км. Также ExxonMobil является оператором проекта Сахалин-1.