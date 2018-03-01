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ExxonMobil выйдет из проектов с Роснефтью
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ExxonMobil решила выйти из совместных проектов с Роснефтью из-за санкций 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
В связи с антироссийскими санкциями США и ЕС нефтяная компания ExxonMobil выходит из совместных проектов с Роснефтью, говорится в ежегодном отчете американской компании.
Отчет направлен в комиссию по ценным бумагам США. В нем указано, что компании создали ряд совместных структур в 2013–2014 годах. В 2014 году последовали антироссийские санкции ЕС и США, в 2017 году США санкции кодифицировали и расширили, передает РИА «Новости».
ExxonMobil подчеркивает, что соблюдает все законы и в 2017 году приняла решение выйти из совместных предприятий. Официально процедура выхода будет запущена в 2018 году.
По оценкам ExxonMobil, она потеряет 200 млн долларов.
ExxonMobil сообщает, что работала или собиралась работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Всего участки занимают свыше 257 тыс. кв км. Также ExxonMobil является оператором проекта Сахалин-1.
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