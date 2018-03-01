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РФ прокомментировала решение Exxon Mobil по «Роснефти»
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Торгпред России: потери Exxon Mobil показывают ущерб бизнесу США от санкций против РФ 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
Санкции Вашингтона в отношении Москвы наносят реальный урон американскому бизнесу, и потери корпорации Exxon Mobil, вынужденной выйти из совместных проектов с "Роснефтью", служат этому доказательством. Об этом заявил в среду ТАСС торговый представитель России в США Александр Стадник.
"То что сейчас происходит, и все эти санкции, действуют в ущерб бизнесу своей же страны, для своих же американских компаний. И это не мифические цифры, которые озвучил Госдеп по поводу потерь российского ОПК", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как отмечается в ежегодном отчете, который был направлен в среду Exxon Mobil в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, корпорация из-за антироссийских санкций в текущем году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с "Роснефтью" в сфере поисков месторождений нефти. Согласно изложенным в документе данным, "решение о выходе приведет к чистым убыткам в размере $0,2 млрд".
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