Ещё
«Газпром» резко отреагировал на решение по «Нафтогазу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» не согласен с решением Стокгольмского арбитража по делу с «Нафтогазом» 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Газпром» не согласен с решением Стокгольмского арбитража по делу о транзите с «Нафтогазом», по которому обязан заплатить украинской компании 2,56 млрд долларов, и будет защищать свои права. Об этом говорится в заявлении российского газового холдинга, передает ТАСС.
«Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении cостояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — отмечается в заявлении.
«Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством.
BFM.RU: последние новости
Exxon Mobil заявила о выходе из совместных с «Роснефтью» проектов Британский гастрономический коллапс: рестораны KFC остались без курицы Как измерить инновации: что получило государство, инвестируя в РОСНАНО
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон «осадил» Порошенко после слов об оружии21
Путин поставил условие транзита газа через Украину712
«Хамло!»: Россияне заступились за Собчак101
Раскрыта роль Украины в возможной войне США с РФ16
«Старый м***к». Виторган ответил Жириновскому за Собчак602
Видео
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
00:58
Порошенко обратился к РФ с требованием по Крыму
Украина В мире
00:39
Бузовой запретили выступать в намоленном месте
Шоу-бизнес
00:34
«Пули прошли насквозь»: неизвестный устроил стрельбу в Петербурге
Происшествия
00:44
«Жириновский хамло»: россияне заступились за Собчак
Шоу-бизнес
00:53
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ
Происшествия
00:54
Польский журналист решил покинуть Россию
Происшествия
01:30
Назван тайный покровитель Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
03:15
«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева
Политика Выборы 2018
02:16
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение