«Газпром» резко отреагировал на решение по «Нафтогазу»

«Газпром» не согласен с решением Стокгольмского арбитража по делу с «Нафтогазом»

«Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении cостояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — отмечается в заявлении. «Газпром» не согласен с решением Стокгольмского арбитража по делу о транзите с «Нафтогазом» , по которому обязан заплатить украинской компании 2,56 млрд долларов, и будет защищать свои права. Об этом говорится в заявлении российского газового холдинга, передает ТАСС «Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством.