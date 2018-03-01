Порошенко поздравил украинцев с победой «Нафтогаза»

"Поздравляю украинцев с этой убедительной исторической победой!" — написал Порошенко в Twitter.

Ранее "Газпром" и "Нафтогаз" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.