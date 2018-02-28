«Газпром» обязали уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу»

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» уплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с «Нафтогазом Украины» за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

«По решению Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза"», — говорится в сообщении украинской газовой компании.

«Нафтогаз» в стокгольском арбитраже собирался истребовать с «Газпрома» около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.