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«Газпром» обязали уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу»
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«Газпром» обязали уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» уплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с «Нафтогазом Украины» за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».
«По решению Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза"», — говорится в сообщении украинской газовой компании.
«Нафтогаз» в стокгольском арбитраже собирался истребовать с «Газпрома» около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.
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