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Российский хлеб забраковали
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Роспотребнадзор остался недоволен российским хлебом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор за год в ходе проверок забраковал более шести тонн хлебобулочных изделий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
«В 2017 году было исследовано более 75 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям (…) За 2017 год забраковано 1330 партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 тысяч килограммов», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, по санитарно-химическим показателям (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность) за 2017 год не соответствующими нормам были признаны 2,3 процента исследуемых проб. Из-за санитарно-химических показателей (наличие химических загрязнений, токсичных элементов) было забраковано 0,14 процента проб, из-за микробиологических показателей (содержание плесеней и патогенных микроорганизмов) — 2,2 процента.
При этом в ведомстве подчеркнули, что за последние пять лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась.
Россия в 2017 году получила рекордный урожай зерна — 132 миллиона тонн, побив абсолютный показатель СССР, установленный в 1978 году. В завершившемся сельскохозяйственном году Россия продала на мировых рынках рекордные 35,5 миллиона тонн зерна.
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