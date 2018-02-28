Российский хлеб забраковали

Роспотребнадзор остался недоволен российским хлебом

«В 2017 году было исследовано более 75 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям (…) За 2017 год забраковано 1330 партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 тысяч килограммов», — отмечается в сообщении. Роспотребнадзор за год в ходе проверок забраковал более шести тонн хлебобулочных изделий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Как уточнили в ведомстве, по санитарно-химическим показателям (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность) за 2017 год не соответствующими нормам были признаны 2,3 процента исследуемых проб. Из-за санитарно-химических показателей (наличие химических загрязнений, токсичных элементов) было забраковано 0,14 процента проб, из-за микробиологических показателей (содержание плесеней и патогенных микроорганизмов) — 2,2 процента.

При этом в ведомстве подчеркнули, что за последние пять лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась.

Россия в 2017 году получила рекордный урожай зерна — 132 миллиона тонн, побив абсолютный показатель СССР, установленный в 1978 году. В завершившемся сельскохозяйственном году Россия продала на мировых рынках рекордные 35,5 миллиона тонн зерна.