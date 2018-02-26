«Газпром» побил рекорд по экспорту газа

«Газпром» установил рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье

«Неделя стала для «Газпрома» рекордной. 24 февраля компания снова, четвертый раз за четыре дня, улучшила абсолютный максимум суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый исторический рекорд — 655,2 млн кубометров. Рост по сравнению с 23 февраля, когда было достигнуто предыдущее пиковое суточное значение, — 2,4 млн кубометров», — отмечает компания. «Газпром» установил новый рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье — 655,2 млн кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.

«Газпром» подчёркивает, что новый рекорд был установлен в субботу — в выходной день, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю.

Предыдущие рекордные показатели были достигнуты 21 февраля 2018 года — 645,1 млн кубометров, 22 февраля — 645,7 млн кубометров, 23 февраля — 652,8 млн кубометров.

Как ранее сообщало RNS, «Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе 2018 года на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 17,2 млрд кубометров.

В 2017 году «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,1% по сравнению с показателем предыдущего года — до 193,9 млрд кубометров. Показатель экспорта стал рекордным за всю историю компании.