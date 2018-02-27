Латвийский ABLV Bank заявил о самоликвидации

Москва , 27 февраля — «Вести. Экономика». Латвийский ABLV Bank, обвиненный США в отмывании денег и нарушении санкций в отношении Северной Кореи , на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Об этом латвийскому информагентству LETA сообщили в кредитной организации.

Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA

С учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации ABLV, банк решил, что таким образом сможет лучше всего обеспечить защиту своих активов и рассчитаться с клиентами. "Принимая во внимание происходившие в Латвии до сих пор процессы неплатежеспособности и ликвидации, мы считаем, что это самое правильное решение, какое можно было принять после заявления ЕЦБ о начале процесса ликвидации, — заявил председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис. — Финансовое положение банка отличное, поэтому мы должны позаботиться о каждом клиенте и защите их прав". «Это очень тяжелое решение, но в данных условиях наиболее подходящее», — добавил Бернис. На прошлой неделе ЕЦБ был вынужден объявить, что ABLV терпит крах или находится на его грани, после того как вкладчики бежали из банка. 23 февраля регулятор принял решение не спасать ABLV и начать процесс его ликвидации. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее в этом месяце Министерство финансов США предложило закрыть банку доступ к американской финансовой системе.

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Кризис ABLV вызвал вопросы о роли ЕЦБ как регулятора Латвия увидела российский след в банковском кризисе США объявили о санкциях против крупного банка Латвии США заявили, что ABLV помогал организациям, предположительно связанным с ракетной программой Северной Кореи, совершать сделки, и институционализировал отмывание денег как основу своего бизнеса. Кредитор отрицает все обвинения. Менее чем за неделю после заявления США банк потерял €600 млн во вкладах и ценных бумагах, что эквивалентно 18% от его общих обязательств по состоянию на конец сентября. Это побудило ЕЦБ издать приказ в отношении Латвии, чтобы остановить отток. Следуя инструкциям ЕЦБ, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в ABLV. После заявлений КРФК и ЕЦБ о том, что они установили для банка ограничения на платежи, Банк Латвии сообщил 19 февраля, что согласился предоставить ABLV Bank кредит на сумму €97,5 млн под залог ценных бумаг, чтобы помочь ему с ликвидностью. Отмечалось, что первоначально ABLV просил Банк Латвии предоставить ему кредит в размере €480 млнПоскольку ЕЦБ не распорядился об отмене ограничений для банка, в ночь на 24 февраля КРФК приняла решение о недоступности вкладов в ABLV, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам кредитной организации.