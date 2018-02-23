Олег Дерипаска покидает пост президента «Русала»

Гендиректором "Русала" назначается Александра Бурико , ранее занимавшая должность финансового директора компании.

"Ключевыми приоритетами для Александры Бурико в новой должности будут обеспечение развития "Русала" за счет дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия", — рассказали в "Русале".

"Опыт работы в компании, знание специфики отрасли и профессионализм Александры Бурико позволят "Русалу" обеспечить рост стоимости компании в интересах всех акционеров. В целом кадровые изменения обеспечат дополнительную синергию Металлургического и Энергетического сегментов En+ Group", — отмечается в сообщении.

О том, что Дерипаска планирует уйти с должности президента в подконтрольных ему En+ Group и "Русале", ранее сообщил "Коммерсантъ". Как рассказали газете источники, Дерипаска пошел на такой шаг, среди прочего, из-за опубликованного в США "кремлевского доклада", он хочет заняться развитием "Группы ГАЗ" , в том числе стратегического партнерства с Volkswagen Group, которая может получить долю в российской компании.