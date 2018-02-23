Ещё
Дерипаска покидает пост президента «Русала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Олег Дерипаска покидает пост президента «Русала» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Олег Дерипаска покидает пост президента "Русала", его сменит генеральный директор компании Владислав Соловьев, который также станет гендиректором En+", говорится в сообщении "Русала".
"Владислав Соловьев, ранее занимавший эту должность, назначен генеральным директором En+. Также он станет президентом "Русала", — говорится в сообщении.
Гендиректором "Русала" назначается Александра Бурико, ранее занимавшая должность финансового директора компании.
"Ключевыми приоритетами для Александры Бурико в новой должности будут обеспечение развития "Русала" за счет дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия", — рассказали в "Русале".
"Опыт работы в компании, знание специфики отрасли и профессионализм Александры Бурико позволят "Русалу" обеспечить рост стоимости компании в интересах всех акционеров. В целом кадровые изменения обеспечат дополнительную синергию Металлургического и Энергетического сегментов En+ Group", — отмечается в сообщении.
О том, что Дерипаска планирует уйти с должности президента в подконтрольных ему En+ Group и "Русале", ранее сообщил "Коммерсантъ". Как рассказали газете источники, Дерипаска пошел на такой шаг, среди прочего, из-за опубликованного в США "кремлевского доклада", он хочет заняться развитием "Группы ГАЗ", в том числе стратегического партнерства с Volkswagen Group, которая может получить долю в российской компании.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, призвал не увязывать уход Дерипаски с поста "Русала" и En+ с "кремлевским докладом".
РИА Новости: последние новости
"Газпром" установил новый суточный рекорд по экспорту в дальнее зарубежье В ФАС уверены, что ВТБ купил блокпакет акций "Магнита" для перепродажи Чистая прибыль "Русала" по МСФО в 2017 году выросла до $1,222 миллиарда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия драки ведущего и украинского эксперта825
Война без конца: почему Украина свернула АТО193
Морозы в Москве побили рекорд10
Избитый украинский эксперт высказался об инциденте на НТВ134
Служу отечеству: дети каких знаменитостей пошли в армию27
Видео
00:15
Пентагон оценил угрозу от российских Су-57 в Сирии
Армия Оружие
04:09
Морозы в Москве побили рекорд
Общество Новости Москвы
01:00
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
00:59
Модель рассказала об ультиматуме Аршавина
Шоу-бизнес
01:36
Волочкова впала в ярость из-за папарацци
Шоу-бизнес
02:21
Савченко блеснула познаниями о древних украх
Украина В мире
01:04
Дайверы встретили неопознанную подлодку в глубинах океана
Происшествия
01:51
Оценена вероятность блицкрига в Донбассе
Украина В мире
00:17
Малахова отругали за плохую форму
Шоу-бизнес
00:42
Полицейский спас выпавшего из окна ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение