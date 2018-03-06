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«Газпром» сделал предупреждение «Нафтогазу»
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«Газпром» предупредил «Нафтогаз» о расторжении контрактов 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: ТАСС
Российская компания "Газпром" отправила украинскому "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставки и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Украинская государственная компания, в свою очередь, заявила о готовности "Газпрома" к пересмотру контрактов после получения уведомления.
К переговорам о возможном пересмотре положений контракта готов и "Нафтогаз". Однако вероятность положительного исхода подобного обсуждения достаточно низкая, так как стороны имеют разные взгляды на решение арбитража.
При этом в Киеве отмечают, что разрыв контрактов маловероятен, так как они действуют всего лишь до конца следующего года, а арбитраж может затянуться на несколько лет. В украинской компании также выразили уверенность, что перебоев в транзите "голубого топлива" через Украину не будет.
Решение арбитража
Стокгольмский арбитраж вынес в конце февраля решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд принял решение взыскать с российской компании 4,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,6 миллиарда долларов.
По мнению представителей "Газпрома" решение арбитража создало дисбаланс в контрактах в пользу "Нафтогаза". В связи с этим российская компания намерено расторгнуть их.
Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, арбитраж руководствовался двойными стандартами и принял асимметричное решение в отношении контрактов. Он напомнил, что суд аргументировал свое решение тем, что на Украине наблюдается резкое ухудшение экономической ситуации.
"Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине", — сказал руководитель российской компании.
Пересмотр контрактов
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, заявил о готовности сторон к пересмотру условий контракта. Он отметил, что если переговоры не приведут к положительному результаты, то украинская компания готова к новому арбитражу.
Витренко также рассказал, что украинская сторона уже предложила несколько дат для проведения трехсторонних переговоров между Россией, ЕК и Украиной, однако окончательное решение еще не принято.
По словам главы украинской компании, "Газпром" добивается разрыва или пересмотра контрактов. Речь о заключении нового соглашения не идет.
Витренко заявил, что представители "Нафтогаза" также намерены обратиться в российскую компанию для прояснения ситуации с поставками "голубого топлива" в апреле. По его словам, если "Газпром" откажется от поставок газа в следующем месяце, а европейское "голубое топливо" будет дороже, чем по контракту с российской компанией, то "Нафтогаз" потребует компенсации.
При этом в украинской компании заявили, что имеют достаточно средств для закупки газа, а в случае дефицита средств обратиться во Всемирный банк.
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