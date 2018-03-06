«Газпром» сделал предупреждение «Нафтогазу»

«Газпром» предупредил «Нафтогаз» о расторжении контрактов

Российская компания "Газпром" отправила украинскому "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставки и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Украинская государственная компания, в свою очередь, заявила о готовности "Газпрома" к пересмотру контрактов после получения уведомления.

К переговорам о возможном пересмотре положений контракта готов и "Нафтогаз". Однако вероятность положительного исхода подобного обсуждения достаточно низкая, так как стороны имеют разные взгляды на решение арбитража.

При этом в Киеве отмечают, что разрыв контрактов маловероятен, так как они действуют всего лишь до конца следующего года, а арбитраж может затянуться на несколько лет. В украинской компании также выразили уверенность, что перебоев в транзите "голубого топлива" через Украину не будет.

Решение арбитража

Стокгольмский арбитраж вынес в конце февраля решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд принял решение взыскать с российской компании 4,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,6 миллиарда долларов.

По мнению представителей "Газпрома" решение арбитража создало дисбаланс в контрактах в пользу "Нафтогаза". В связи с этим российская компания намерено расторгнуть их.

"Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине", — сказал руководитель российской компании. Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер , арбитраж руководствовался двойными стандартами и принял асимметричное решение в отношении контрактов. Он напомнил, что суд аргументировал свое решение тем, что на Украине наблюдается резкое ухудшение экономической ситуации.

Пересмотр контрактов

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко , в свою очередь, заявил о готовности сторон к пересмотру условий контракта. Он отметил, что если переговоры не приведут к положительному результаты, то украинская компания готова к новому арбитражу.

Витренко также рассказал, что украинская сторона уже предложила несколько дат для проведения трехсторонних переговоров между Россией, ЕК и Украиной, однако окончательное решение еще не принято.

По словам главы украинской компании, "Газпром" добивается разрыва или пересмотра контрактов. Речь о заключении нового соглашения не идет.

Витренко заявил, что представители "Нафтогаза" также намерены обратиться в российскую компанию для прояснения ситуации с поставками "голубого топлива" в апреле. По его словам, если "Газпром" откажется от поставок газа в следующем месяце, а европейское "голубое топливо" будет дороже, чем по контракту с российской компанией, то "Нафтогаз" потребует компенсации.