Дерипаску заменят женщиной

«Русал» назначит главой компании финансового директора Александру Бурико, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание отмечает, что это первый случай в истории «Русала», когда его гендиректором станет женщина.

По словам собеседников Bloomberg, решение Дерипаски уйти из «Русала» не связано с конфликтом вокруг «Норникеля» с другим акционером металлургической компании — Владимиром Потаниным

Еще один акционер «Русала» — Михаил Прохоров — продал 6 процентов компании консорциуму Вексельберга и Леонарда Блаватника, фирме Zonoville Investment. Как полагают «Ведомости», это обострит конфликт бизнесменов с Дерипаской.

Об уходе Дерипаски с поста главы «Русала» и энергетической En+ Group 19 февраля сообщил «Коммерсантъ». Газета также называла Бурико возможным претендентом на место Дерипаски.