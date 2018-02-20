Названы самые качественные марки зерненого творога

Некоммерческая организация «Росконтроль» выявила нарушения при производстве зерненого творога. Об этом говорится в исследовании «Росконтроля», которое есть в распоряжении «Ленты.ру»

Организация провела исследование домашнего сыра брендов «Простоквашино», «Залесский фермер», «Милава», «Савушкин», «Избенка», «Карат» и «Домик в деревне». Наиболее качественными товарами названы «Простоквашино» и «Савушкин». Продукты «Домик в деревне» и «Карат» занесены в список товаров с замечаниями. «Залесский фермер», «Милава» и «Избенка» попали в черный список.

Как поясняется в исследовании, только в твороге «Савушкин» и «Карат» не выявлены консерванты. Производители творога «Милава», «Залесский фермер» и «Избенка» не сообщили о содержании консервантов в своих продуктах, а в твороге бренда «Залесский фермер» помимо этого был обнаружен крахмал, выполняющий роль стабилизатора.

Эксперты также отметили, что в маркировке продуктов «Домик в деревне» и «Простоквашино» указано, что это творожный продукт, а не творог.

«Для потребителя это знак, что требования к данному товару не столь строги, как к творогу, и позволяют производителю использовать в составе любые немолочные компоненты и различные пищевые добавки», — отметили в «Росконтроле».

В организации добавили, что ко всем протестированным продуктом возникли замечания из-за показателей пищевой ценности: в продуктах «Домик в деревне» и «Карат» фактическая массовая доля белка оказалась меньше заявленной на треть. В «Карате» и в «Савушкином» содержание жира немного меньше указанного на маркировке.

При этом в организации добавили, что все продукты по микробиологическим показателям соответствуют требованиям безопасности, и опасных бактерий, плесени, дрожжей и антибиотиков в них обнаружено не было.

Ранее «Росконтроль» провел исследование продукции семи брендов, под которыми продаются готовые блины с творогом и установил, что начинка всех образцов не соответствует наименованию «творог».