У Порошенко нашелся тайный бизнес в России

Президент Украины Петр Порошенко до сих пор владеет в России зерновым и крахмальным предприятиями, заявил украинский журналист и телеведущий Александр Дубинский

По словам Дубинского, к Порошенко напрямую относится компания ООО «Крохмалопродукты», занимающаяся производством муки и крахмала. В 2015 году она заработала чуть менее 700 тыс. долларов. Эта компания находится в Липецке, на той же улице что и ООО «Рошен» , сообщает Дубинский на своем сайте.

До 2014 года, пишет он, компанией официально владела украинская ООО «Укрпроминвест-Агро» с конечным бенефициаром в лице Петра Порошенко.

Также ООО «Крохмалопродукты» в России является учредителем другой компании — ООО «Лакигрейн», занимающейся в Липецкой области выращиванием зерновых.

Дубинский утверждает, что Порошенко перепродал этот бизнес своим же офшорам, при этом продолжая вливать деньги в Россию. Продана компания ООО «Крахмалпродукты» была спустя две недели после назначения досрочных президентских выборов на Украине кипрской офшорной компании CHARTOMENA LIMITED за 75 млн рублей.

Этой компанией владеет британская MOREWIG LIMITED. Директор компании CHARTOMENA LIMITED — киприот Андри Атанасиу, который также владеет компанией HUDC Holding Limited. С этой компанией связан друг и партнер Порошенко Олег Свинарчук-Гладковский.

Атанасиу, по словам Дубинского, является директором еще десятка офшорных компаний, связанных с Порошенко и его командой.

Конечным бенефициаром компании MOREWIG LIMITED, упомянутой выше, также является друг детства и партнер Порошенко — заместитель гендиректора корпорации «Рошен» Сергей Зайцев

Более того, кипрская компания CHARTOMENA LIMITED, как выяснил журналист, еще с 2013 года является кредитором российской компании ООО «Лакигрейн». В 2014 году, после покупки «Крахмалопродукт», CHARTOMENA LIMITED простила компании «Лакигрейн» невыплаченные проценты по кредиту за 2013 год на сумму 277 тыс. долларов. А с 1 января 2016 года ставка по кредиту для ООО «Лакигрейн» с 6,6% снизилась до 0%.

Все это, считает Дубинский, указывает на фиктивность сделки и на то, что «Крахмалопродукты» по-прежнему напрямую связана с Петром Порошенко.

Ранее в понедельник гендиректор корпорации «Рошен», принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, заявил, что никому не продаст фабрику в Липецке дешевле 200 млн долларов.

На Украине неоднократно призывали Порошенко продать свой бизнес в России. Сам Порошенко рассказывал, почему до сих пор не сделал этого.