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Саудовская Аравия нацелилась на российский газ
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Саудовская Аравия нацелилась на российский газ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Крупнейшая нефтяная компания мира — государственная Saudi Aramco — подписала соглашение с российской компанией «Новатэк». Об этом говорится в сообщении компании.
Меморандум о взаимопонимании подразумевает сотрудничество компаний в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ). Saudi Aramco и «Новатэк» намерены вместе инвестировать в газовые проекты, включая поставки СПГ, геологоразведку и добычу газа.
«Мы видим большие перспективы взаимовыгодного стратегического партнерства с Саудовской Аравией. Наша компания обладает высококачественными запасами природного газа и уникальным опытом реализации СПГ-проектов в российском арктическом регионе», — приводятся в сообщении слова главы компании Леонида Михельсона.
Он обрадовался тому, что такая компания, как Saudi Aramco, проявила заинтересованность в сотрудничестве.
Министр энергетики Александр Новак 15 февраля сообщил, что Saudi Aramco и «Новатэк» готовятся подписать соглашение о вхождении саудовской компании в капитал российского проекта Арктик СПГ-2. Завершить переговоры планируется до старта Петербургского международного экономического форума, где соглашение будет подписано.
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