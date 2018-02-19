Саудовская Аравия нацелилась на российский газ

Крупнейшая нефтяная компания мира — государственная Saudi Aramco — подписала соглашение с российской компанией «Новатэк» . Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы видим большие перспективы взаимовыгодного стратегического партнерства с Саудовской Аравией. Наша компания обладает высококачественными запасами природного газа и уникальным опытом реализации СПГ-проектов в российском арктическом регионе», — приводятся в сообщении слова главы компании Леонида Михельсона. Меморандум о взаимопонимании подразумевает сотрудничество компаний в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ). Saudi Aramco и «Новатэк» намерены вместе инвестировать в газовые проекты, включая поставки СПГ, геологоразведку и добычу газа.

Он обрадовался тому, что такая компания, как Saudi Aramco, проявила заинтересованность в сотрудничестве.