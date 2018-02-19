Россиян лишат половины аптек 

«В небольших городах у нас 143 аптеки, которые точно закроются, если закон будет принят», — уверен гендиректор сети «Неофарм» Евгений Нифантьев.

По словам гендиректора сети «Ригла» Александра Филиппова, 743 торговых точки компании находятся в непосредственной близости от продуктового ретейла и их судьба будет зависеть от того, какую долю в продажах они потеряют при принятии законопроекта. В первую очередь пострадают 250 объектов в малых городах, добавил он.