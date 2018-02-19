Дерипаска решил отказаться от президентства

Олег Дерипаска планирует покинуть должность президента компаний En+ и "Русал". При этом бизнесмен намерен остаться в советах директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники, близкие к акционерам "Русала".
По данным издания, Дерипаска оставляет кресло президента компаний ради того, чтобы развивать группу ГАЗ и стратегическое партнерство с компанией Volkswagen. "Бизнесмен планирует сосредоточиться на машиностроительном сегменте в той же мере, в какой занимался "Русалом" и En+, где уже реализовались долгосрочные планы", — приводит газета слова одного из собеседников.
В таком случае пост президента En+ займет нынешний гендиректор компании Максим Соков. В свою очередь, президентом "Русала" станет нынешний генеральный директор компании Владислав Соловьев, который займет также кресло генерального директора En+. Нынешний пост Соловьева может занять финансовый директор компании Александра Бурико, сообщают источники "Коммерсанта".
Вопрос кадровых перестановок, по сведениям газеты, будет рассмотрен в конце текущей недели.
Различные источники издания в числе возможных причин такого решения Дерипаски называют конфликт миллиардера с Владимиром Потаниным из-за акций "Норильского никеля" и попадание в "кремлевский список" минфина США.
В En+, "Русале", Sual, "Онэксиме" и группе ГАЗ отказались от комментариев.