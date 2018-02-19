Дерипаска решил отказаться от президентства

«Ъ»: Дерипаска может покинуть пост президента En+ и «Русал»

По данным издания, Дерипаска оставляет кресло президента компаний ради того, чтобы развивать группу ГАЗ и стратегическое партнерство с компанией Volkswagen. "Бизнесмен планирует сосредоточиться на машиностроительном сегменте в той же мере, в какой занимался "Русалом" и En+, где уже реализовались долгосрочные планы", — приводит газета слова одного из собеседников.

В таком случае пост президента En+ займет нынешний гендиректор компании Максим Соков . В свою очередь, президентом "Русала" станет нынешний генеральный директор компании Владислав Соловьев , который займет также кресло генерального директора En+. Нынешний пост Соловьева может занять финансовый директор компании Александра Бурико , сообщают источники "Коммерсанта".

Вопрос кадровых перестановок, по сведениям газеты, будет рассмотрен в конце текущей недели.

В En+, "Русале", Sual, "Онэксиме" и группе ГАЗ отказались от комментариев.