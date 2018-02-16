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«Я должен уйти»: Галицкий попрощался с «Магнитом»
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Галицкий попрощался с сотрудниками «Магнита» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Getty Images
Сергей Галицкий попрощался с сотрудниками головного офиса «Магнита» в Краснодаре. Бизнесмен выступил перед собравшимися у входа в здание людьми и попросил их продолжать работать в компании. Видеозапись выступления сотрудники выложили в Сеть.
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«Я хочу, чтобы вы в понедельник вышли на работу и показали ту агрессию, которая у нас всегда была. Я считаю, что мы — очень достойная компания. И я благодарю ВТБ за то, что он предоставил шанс возглавить компанию ребятам из Краснодара. Самое главное: вы должны двигаться вперед. Никто не умер, жизнь продолжается. Я взрослый человек. Нести психологическую нагрузку изо дня в день тяжело, поэтому я должен уйти из компании», — сказал бизнесмен.
Как пишет РБК со ссылкой на сотрудницу головного офиса «Магнита», проводить основателя компании вышли все работники и искренне аплодировали Галицкому со словами «спасибо».
Ранее стало известно, что Сергей Галицкий продал 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ. Главной причиной случившегося бизнесмен назвал расхождения во взглядах на будущее компании с инвесторами.
 Ещё 11 источников 
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