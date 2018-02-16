Галицкий покинул «Магнит»

Галицкий ушел: «Магнит» больше не тянет

Основатель самой крупной в России розничной сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий уходит из ритейлера. 29,1% акций своей компании он продает группе ВТБ за 138 млрд руб. Эксперты полагают, что Галицкий устал от своего бизнеса и допустил несколько серьезных просчетов в последнее время, что привело к рекордному падению основных показателей в 2017 году. Рынок скептически воспринял новость о переходе «Магнита» к ВТБ: акции ритейлера упали более чем на 6%.

Сергей Галицкий — основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» — продал 29,1% акций компании ВТБ. Соответствующее соглашение стороны подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как сказал сам Галицкий сказал, а позже подтвердил и глава ВТБ Андрей Костин, сумма сделки составила 138 млрд руб.

Закрыта она будет после того, как будет получено одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как уточнил первый зампред банка Юрий Соловьев , сделка по покупке доли в «Магните» будет финансироваться за счет собственных средств группы ВТБ.

«Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», — сказал журналистам бизнесмен.

Сегодня же совет директоров компании рассмотрит вопрос об отставке Галицкого с поста генерального директора ритейлера. Как уточнил Соловьев, новым главой АО «Магнит» станет его нынешний финансовый директор Хачатур Помбухчан

Галицкий продал 29% акций Магнита ВТБ с 4% дисконтом к рынку, реакция рынка пока негативна, отмечает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов

После новостей о продаже акции «Магнита» на открытии торгов Московской биржи снизились в пятницу на 4,1%, — до 4 650 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Позже акции ритейлера немного отыграли свои позиции. К 12:00 мск они торговались на уровне 4 520 руб. (-6,2%).

Решение Галицкого имеет как объективные, так и субъективные причины, отмечает Суверов. К объективным можно отнести падение реальных доходов населения и рост конкуренции, к субъективным — просчеты в ведении бизнеса: недооценку конкурентов, недостаточную адаптацию ассортимента к нуждам региональных потребителей, замедление, а не ускорение темпов открытия магазинов, поясняет эксперт.

Вполне возможно, что Галицкий просто устал от того, что столько лет занимался этим бизнесом. У него достаточно средств, чтобы вложить их в любой другой бизнес, которым он захочет заняться, добавляет ведущий аналитик AMarkets Артем Деев

Пока в отношении смены главного акционера «Магнита» на рынке наблюдается скепсис.

«Магнит» — крупнейшая розничная сеть в России по количеству магазинов. Основана она была в 1994 году. К концу 2017 года сеть насчитывала свыше 12,1 тыс. магазинов в формате «у дома», 243 гипермаркета, 208 магазинов «Магнит Семейный» и 3774 магазина «Магнит Косметик».

Однако сейчас компания переживает не лучшие времена.

По данным МСФО за 2017 год чистая прибыль сети снизилась на треть и составила 35,53 млрд рублей против 54,41 млрд руб. в 2016 году.

Показатель EBITDA снизился на 14,86%, до 91,775 млрд руб., чистая прибыль упала на 34,7%, до 35,53 млрд руб. Представители «Магнита» заявили о намерении отказаться от выплаты дивидендов акционерам в 2018 году.

По объему выручки «Магнит» в прошлом году впервые уступил своему основному конкуренту X5 Retail Group : 1,14 трлн против 1,28 трлн руб. соответственно, а 13 февраля X5 Retail Group обогнал «Магнит» по капитализации на Лондонской бирже ($10,05 млрд против $9,91 млрд соответственно), отобрав у конкурента звание самого дорого российского ритейлера.

«ВТБ — это лучшее, что могло быть в данном случае, потому что у них достаточно большой опыт работы в этой области, и есть успешные покупки розничных компаний, где они добились успеха. Я разговаривал с ними, у них достаточно хорошие амбиции и финансовая мощь, которая за ними стоит. Я не буду предвосхищать, но это открывает новые возможности по сделкам M&A, по привлечению амбициозного менеджмента дальше», — заявил Галицкий.

После сделки у Галицкого останется 3% акций «Магнита». А сам он займется развитием детско-юношеского спорта. «Мне уже 50 лет — это возраст вряд ли для того, чтобы что-то начинать. Я буду жить в Краснодаре, наверное, буду заниматься детско-юношеским футболом», — сказал бизнесмен.

Глава ВТБ Андрей Костин обратил внимание, что рынок розничной торговли переживает период кардинальной трансформации, вызванной развитием онлайн-каналов продаж и растущими требованиями потребителей. ​«Мы видим огромный потенциал для развития этого сегмента», — сказал он.

ВТБ считает «Магнит» недооцененным и рассчитывает на ряд мер, которые позволят поднять капитализацию и продать актив в среднесрочной перспективе, отмечает эксперт. К ним относятся, в частности, использование синергии с « Почтой России » для оказания логистических услуг. К плюсам для ВТБ относится также возможное использование точек «Магнита» для продажи банковских продуктов, такой опыт есть на Западе, добавляет Суверов.