Дурова записали в долларовые миллиардеры

Дурова впервые признали долларовым миллиардером

Издание оценило его нынешнее состояние в 1,7 миллиона долларов, а стоимость одного Telegram — в миллиард.

В 2016 году предприниматель с состоянием 600 миллионов долларов занял 135-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Год спустя Дуров поднялся на 100-е место, разбогатев на 350 миллионов.

Как сообщалось ранее, Telegram Дурова собрал заявки на ICO, то есть первичное привлечение инвестиций в криптоактивах, на 3,8 миллиарда долларов.