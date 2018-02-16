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Дурова записали в долларовые миллиардеры
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Дурова впервые признали долларовым миллиардером 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров был впервые признан журналом Forbes долларовым миллиардером.
Издание оценило его нынешнее состояние в 1,7 миллиона долларов, а стоимость одного Telegram — в миллиард.
В 2016 году предприниматель с состоянием 600 миллионов долларов занял 135-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Год спустя Дуров поднялся на 100-е место, разбогатев на 350 миллионов.
Как сообщалось ранее, Telegram Дурова собрал заявки на ICO, то есть первичное привлечение инвестиций в криптоактивах, на 3,8 миллиарда долларов.
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