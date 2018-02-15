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«Калашников» перестал быть государственным
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«Калашников» перестал быть государственным 

Lenta.ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Госкорпорация «Ростех» продала 26 процентов акций «Калашникова» главе концерна Алексею Криворучко и его компании «Транскомплектхолдинг» за полтора миллиарда рублей. Доля частных инвесторов в капитале «Калашникова» достигла 75 процентов минус одна акция. Об этом РБК рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
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По условиям сделки, за «Ростехом» остается блокирующий пакет — 25 процентов плюс одна акция. Таким образом госкорпорация сохранит за собой возможность влиять на ключевые решения компании. В госкомпании рассказали, что сделку готовили очень долго — «Ростех» ожидал одобрения правления, наблюдательного совета и правительства.
Продажа доли в «Калашникове» входит в стратегию развития «Ростеха» до 2025 года. В компании убеждены, что «Калашников» стал самостоятельным и сильным брендом, который ассоциируется уже не только со стрелковым оружием, но и с беспилотниками, катерами и электромотоциклами.
«Ростех» отмечает, что достигнуть этого компании помогло именно государственно-частное партнерство, поэтому вопрос, кому и как продать долю госкорпорации в «Ростехе» не стоял — частный инвестор вложил серьезные средства на развитие компании и создание новых продуктов, которые востребованы на рынке.
Решение продать контрольный пакет было принято в ноябре 2017 года.
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