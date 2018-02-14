Раскрыты доходы руководства Сбербанка

Сбербанк России в 2017 году выплатил членам правления 5,108 млрд рублей, что на 42,2% больше выплат в 2016 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежеквартальный отчет банка.

Из документа следует, что 23% от этой суммы, то есть 1,183 млрд рублей, это фиксированное вознаграждение, а оставшаяся сумма — 3,918 млрд рублей — это премии, вознаграждение за результаты работы в 2017 году и транши долгосрочного вознаграждения прошлых лет.

Также члены правления Сбербанка получили 7,1 млн рублей за исполнение функций членов наблюдательного совета банка. За 2017 год размер отложенного долгосрочного вознаграждения членам правления составил 1,6 млрд рублей.

В 2016 году выплаты членам правления Сбербанка составили 3,591 млрд рублей.