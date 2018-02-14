Ещё
«Газпром» решил поссориться с Германией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» решил поссориться с Германией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Martin Meissner / AP
Экспортная «дочка» госкомпании «Газпром» подала иск в Стокгольмский арбитраж против немецкой компании Uniper из-за цены на газ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Германия — главный европейский рынок сбыта для «Газпрома», и Uniper покупает около половины немецких поставок российского газа. Российская компания намерена добиться в суде повышения экспортных цен с 1 февраля 2018 года.
«Обращение в арбитраж для разрешения контрактного спора является стандартной практикой, предусмотренной в таких контрактах», — заявили РБК в «Газпроме».
Источники издания утверждают, что газовый монополист не хочет давать немецкой компании «необоснованно высокой маржи» — Uniper продает газ значительно дороже, чем покупает его у «Газпрома».
Цену газа для Uniper «Газпром „не раскрывает. Средняя экспортная цена в 2017 году составила 196,7 долларов за тысячу кубов, а Uniper продает газ на европейском рынке в примерном диапазоне от 234,3 до 240,5 долларов за тысячу кубов.
“Газпром» уже судился с Unpier в 2014-2016 годах, тогда компания называлась E. Оn Global Commodities SE. Немецкая сторона требовала задним числом пересмотреть цены на газ, компании в итоге договорились о скидке, которая закончилась 1 января 2018 года, и разбирательство возобновилось.
Lenta.ru: последние новости
Дерипаска решил подзаработать на майнинге Россия отстояла «Раковую шейку» у Украины Неполадки разбившегося Ан-148 обнаружили у Sukhoi Superjet 100
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуация на ОИ, аномалия века в Москве и другие события дня12
Жириновский поставил на место Собчак86
Шутки плохи: Украине посоветовали не трогать МиГи55
Финалисты премии World Press Photo17
Пентагон представил свою версию обстрела «вагнеровцев»113
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия Африка
01:22
Путин назвал преимущество русского народа
Общество Политика
00:59
Пугачева опубликовала фото с Галкиным и детьми
Шоу-бизнес
02:08
Жириновский поставил на место Собчак
Политика
01:13
Первый канал отменил показ фильма Стоуна о Путине
Политика Общество
00:43
Поисковые работы на месте крушения Ан-148 продолжатся
Происшествия
00:54
Памятную доску Капице открыли в Москве
Новости Москвы
00:41
Избивший диджея депутат залег на дно
Политика Другое
01:11
В-52 атаковали российских наемников в Сирии
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение