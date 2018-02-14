Ещё
Блинчики с творогом оказались без творога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блинчики с творогом оказались без творога 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Некоммерческая организация «Росконтроль» протестировала продукцию семи брендов, под которыми продаются готовые блины с творогом, и установила, что начинка всех образцов не соответствует наименованию «творог». Об этом говорится в исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».
«Росконтроль» проверил продукцию «Наша трапеза / Наша семья», «С пылу с жару», «Морозко», «Останкино», «Качественные продукты», «Царское подворье» и «Мастерица». Образцы последних трех брендов были добавлены в черный список организации из-за преобладания в них растительного жира.
При этом в «Росконтроле» отметили, что «начинку "Царского подворья" и "Качественных продуктов" нельзя назвать даже творожным продуктом».
«В остальные блинчики творог положили, но кроме него добавили стабилизаторы (крахмал), консерванты и фосфаты, которых в продукции из натурального творога, согласно техническому регламенту, быть не должно», — говорится в исследовании.
У организации также возникли нарекания к внешнему виду, вкусу и запаху всех протестированных товаров, однако в «Росконтроле» отметили, что «все образцы соответствуют требованиям безопасности по исследованным показателям».
Lenta.ru: последние новости
«Газпром» решил поссориться с Германией Дерипаска решил подзаработать на майнинге Россия отстояла «Раковую шейку» у Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуация на ОИ, аномалия века в Москве и другие события дня12
Жириновский поставил на место Собчак86
«Газпром» решил поссориться с Германией27
Шутки плохи: Украине посоветовали не трогать МиГи55
Финалисты премии World Press Photo17
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия Африка
01:22
Путин назвал преимущество русского народа
Общество Политика
00:59
Пугачева опубликовала фото с Галкиным и детьми
Шоу-бизнес
02:08
Жириновский поставил на место Собчак
Политика
01:13
Первый канал отменил показ фильма Стоуна о Путине
Политика Общество
00:43
Поисковые работы на месте крушения Ан-148 продолжатся
Происшествия
00:54
Памятную доску Капице открыли в Москве
Новости Москвы
00:41
Избивший диджея депутат залег на дно
Политика Другое
01:11
В-52 атаковали российских наемников в Сирии
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение