Блинчики с творогом оказались без творога

Некоммерческая организация «Росконтроль» протестировала продукцию семи брендов, под которыми продаются готовые блины с творогом, и установила, что начинка всех образцов не соответствует наименованию «творог». Об этом говорится в исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру»

«Росконтроль» проверил продукцию «Наша трапеза / Наша семья», «С пылу с жару», «Морозко», «Останкино», «Качественные продукты», «Царское подворье» и «Мастерица». Образцы последних трех брендов были добавлены в черный список организации из-за преобладания в них растительного жира.

«В остальные блинчики творог положили, но кроме него добавили стабилизаторы (крахмал), консерванты и фосфаты, которых в продукции из натурального творога, согласно техническому регламенту, быть не должно», — говорится в исследовании. При этом в «Росконтроле» отметили, что «начинку "Царского подворья" и "Качественных продуктов" нельзя назвать даже творожным продуктом».