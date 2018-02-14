Снять деньги в кассах: крупные торговые сети отказались от эксперимента Сбербанка

Снимать наличные с карт Сбербанка и получать их в кассах магазинов — новая идея Германа Грефа . Банкир держал ее в секрете, но информация просочилась в СМИ. Оказалось, что крупные магазины пока не готовы тестировать новый сервис.

Крупные торговые сети заявили Business FM , что не участвовали в тестировании нового сервиса Сбербанка. Госбанк во вторник подтвердил, что проверяет возможность снятие наличных на кассах магазинов.

«Глупо это отрицать, мы занимаемся развитием этой технологии», — заявил Герман Греф.

По его словам, Сбербанк не хотел анонсировать новый продукт, но у одного из партнеров произошла утечка.

Ранее «Ведомости» сообщили, что россияне смогут снимать кэш через терминалы на кассах магазинов, и, возможно, сервис запустят во втором квартале.

Похожую технологию, как выяснило издание, проверяет и MasterCard. Разница в том, что клиент Сбербанка сможет просто снять деньги, а клиенту MasterCard придется еще и что-то купить.

Business FM обзвонили федеральные торговые сети: в Х5 Retail, «Ленте», «Магните» «Дикси» сообщили, что не принимали участие в эксперименте.

«Мы об этой инициативе узнали из СМИ, участие в тесте наши торговые сети — ни «Дикси», ни «Виктория» — не принимали. Однако здесь пока рано о чем-либо говорить, потому что нет конкретных технических параметров и условий. С одной стороны, там, судя по публикациям в СМИ, рассматривался вариант, что человек может снять наличные, совершив покупку в магазине, и второй вариант — без совершения покупки снять наличные. Пока сложно оценивать оба эти варианта. Для нас самое главное, чтобы эта дополнительная опция на кассовом узле не создавала очереди, потому что скорость обслуживания на кассах — наш приоритет. И если такая опция будет увеличивать время обслуживания покупателей, она будет не очень востребована и не эффективна для ритейлеров».