Дерипаска нашел новый способ обогащения

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En+ Дерипаски хочет продать майнерам электричества на 1 млрд руб‍ 

Прайм 5 часов назад
Группа компаний En+ (принадлежит Олегу Дерипаске) в текущем 2018 году планирует продать майнерам криптовалют электричество в общей сложности на 1 млрд рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на генерального дирекктора компании Максима Соколова.
Собеседник издания заявил, что En+ в настоящее время ведет переговоры с рядом фондов, занимающихся привлечением инвестиций в строительство ферм для майнинга криптовалют.
Гендиректор отметил, что инвестиционные фонды ищут потенциальных инвесторов, в том числе из таких стран, как США и Китай.
"Этот шаг позволит En+ диверсифицировать портфель клиентов", — заявил Соколов и пояснил, что компания предложит майнерам строить криптофермы рядом с электростанциями в Иркутске, Братске либо Усть-Илимске.
Всего En+ может предложить майнерам пять площадок. Это ГЭС (мощность 662 МВт) и ТЭЦ (мощность 665 МВт) в Иркутске, ГЭС в Братске (мощность 4500 МВт), Усть-Илимские ГЭС (мощность 3840 МВт) и ТЭЦ (мощность 525 МВт).
Напомним, что в ноябре 2017 года En+ провела на Лондонской бирже IPO. Было привлечено $1 млрд, еще $500 млн получили другие структуры миллиардера Дерипаски.
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