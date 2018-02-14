Дерипаска нашел новый способ обогащения

En+ Дерипаски хочет продать майнерам электричества на 1 млрд руб‍

Собеседник издания заявил, что En+ в настоящее время ведет переговоры с рядом фондов, занимающихся привлечением инвестиций в строительство ферм для майнинга криптовалют.

"Этот шаг позволит En+ диверсифицировать портфель клиентов", — заявил Соколов и пояснил, что компания предложит майнерам строить криптофермы рядом с электростанциями в Иркутске, Братске либо Усть-Илимске. Гендиректор отметил, что инвестиционные фонды ищут потенциальных инвесторов, в том числе из таких стран, как США и Китай.

Всего En+ может предложить майнерам пять площадок. Это ГЭС (мощность 662 МВт) и ТЭЦ (мощность 665 МВт) в Иркутске, ГЭС в Братске (мощность 4500 МВт), Усть-Илимские ГЭС (мощность 3840 МВт) и ТЭЦ (мощность 525 МВт).