Еще один российский банк лишился лицензии

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Центробанк отозвал лицензию у банка «Уральский капитал» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 15 февраля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Уральский капитал", сообщается на сайте Центрального банка РФ (ЦБ).
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 февраля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал" ООО "УралКапиталБанк", регистрационный номер 2519, город Уфа", — говорится в сообщении.
Согласно данным РИА Рейтинг, на 1 января 2018 года банк занимал 237 место по объему активов в банковской системе РФ.
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