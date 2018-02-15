Еще один российский банк лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у банка «Уральский капитал»

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 февраля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал" ООО "УралКапиталБанк", регистрационный номер 2519, город Уфа", — говорится в сообщении.

Согласно данным РИА Рейтинг, на 1 января 2018 года банк занимал 237 место по объему активов в банковской системе РФ.