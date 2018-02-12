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Глава украинской оборонки заявил о победе и ушел в отставку
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Глава украинской оборонки заявил о победе и ушел в отставку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: kroboronprom.com.ua
Генеральный директор украинского государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов решил оставить свой пост. Об этом говорится в сообщении на сайте объединения.
"Заявление о своей отставке я написал еще в прошлом году. Надеюсь, президент Петр Порошенко поддержит мое решение", — написал Романов.
Мы победили. Мы — это 80 000 работников "Укроборонпрома", которые превратили крупнейшее объединение оборонной промышленности Украины в эффективный механизм, который в самые страшные времена дал нашим защитникам оружие, которое помогло им спасти страну", — считает менеджер.
Романов выразил уверенность в том, что следующий глава госконцерна станет достойным продолжателем его традиций, и смена власти нисколько не отобразится на эффективности работы предприятия.
Украинский лидер, в свою очередь, подписал указ об увольнении с должности гендиректора "Укроборонпрома" Романова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", — говорится в тексте указа.
Роман Романов возглавлял "Укроборонпром" с 4 июля 2014 года.
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