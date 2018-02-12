Глава украинской оборонки заявил о победе и ушел в отставку

Мы победили. Мы — это 80 000 работников "Укроборонпрома", которые превратили крупнейшее объединение оборонной промышленности Украины в эффективный механизм, который в самые страшные времена дал нашим защитникам оружие, которое помогло им спасти страну", — считает менеджер.

Романов выразил уверенность в том, что следующий глава госконцерна станет достойным продолжателем его традиций, и смена власти нисколько не отобразится на эффективности работы предприятия.

"Уволить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", — говорится в тексте указа. Украинский лидер, в свою очередь, подписал указ об увольнении с должности гендиректора "Укроборонпрома" Романова. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Роман Романов возглавлял "Укроборонпром" с 4 июля 2014 года.