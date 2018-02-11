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В Райффайзенбанке произошел сбой
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В Райффайзенбанке произошел сбой 

Рамблер 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Райффайзенбанк прекратил все операции по картам из-за массового сбоя в системе. Проблемы наблюдаются по всей стране. Платежные операции обещают восстановить в ближайшее время.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей кредитной организации.
«Интернет-банк, мобильное приложение. Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой», — сказали в банке и пообещали нормализовать ситуацию в течение часа.
Отмечается, что проблемы начались после обновления внутрибанковской системы.
Официально о причинах сбоя пока не известно.
«Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интернет. Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением», — говорится в микроблоге Райффайзенбанка.
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