В Райффайзенбанке произошел сбой 

Райффайзенбанк прекратил все операции по картам из-за массового сбоя в системе. Проблемы наблюдаются по всей стране. Платежные операции обещают восстановить в ближайшее время.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей кредитной организации.
«Интернет-банк, мобильное приложение. Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой», — сказали в банке и пообещали нормализовать ситуацию в течение часа.
Отмечается, что проблемы начались после обновления внутрибанковской системы.
Официально о причинах сбоя пока не известно.
«Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интернет. Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением», — говорится в микроблоге Райффайзенбанка.
📢‼️Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением. — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 11 февраля 2018 г.