В Райффайзенбанке произошел сбой 

📢‼️Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением. — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 11 февраля 2018 г.