Ещё
«Газпром» намекнул Европе на дефицит газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» намекнул Европе на грядущий дефицит газа 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году Россия может увеличить свою долю на газовом рынке Европы до 40 процентов, но странам ЕС нужно готовиться к грядущему дефициту и росту цен на топливо. Об этом заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в интервью агентству Reuters.
>> «Турецкий поток» вырос в цене
Многие аналитики считают, что Европа вскоре столкнется с газовым кризисом и резким ростом цен, отметил он.
«Европа полностью просчиталась, когда решила, что ей не понадобится много дополнительного газа, а если он все-таки понадобится, то его можно будет получить из источников вне России», — сказал Медведев.
Поставки газа из США останутся «скромными, дорогими и в основном пойдут в Азию», полагает он. При этом Россия в состоянии поставить необходимые Европе объемы газа, несмотря увеличение экспорта топлива в Китай.
«Но Европа должна решить сейчас. Нужно задуматься прямо сейчас о том, кто будет покрывать дополнительный спрос после 2025 года. К сожалению, энергетического диалога между Россией и ЕС нет», — подчеркнул топ-менеджер.
Даже если «Газпром» запустит «Северный поток-2» и «Турецкий поток», их объемов не хватит для компенсации грядущего дефицита, считает Медведев. «И СПГ (сжиженный природный газ — прим. »Ленты.ру») не сможет покрыть этот разрыв», — констатирует он.
Медведев 7 февраля сообщил, что в 2017 году компания нарастила свою долю на рынке Европы до 34,7 процента.
Lenta.ru: последние новости
Греф поностальгировал о своей работе дворником Производитель «Арматы» оставил рабочих без отдыха и денег «Аэрофлот» ужесточит контроль за габаритами и весом ручной клади
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились данные о гибели россиян при авиаударе США в Сирии469
Скандал на шоу Соловьева, «последняя» Олимпиада и другие события дня12
Назван виновник массовых казней боевиков ИГ30
Россия захотела избавиться от господства доллара153
Украина отказалась захватывать Россию383
Видео
00:31
«Год жил в машине»: Панин объяснил неуплату штрафов
Шоу-бизнес
00:39
Названы пострадавшие при взрыве в Петербурге
Происшествия
01:45
Никто ничего не понимает: новый обвал в США
Рынки Статьи
00:33
Задержаны причастные к убийству комбата ДНР Гиви
Происшествия
00:00
Подвиг Филипова потряс американского ветерана
Армия Ближний Восток
02:24
ВВС Китая получили истребитель пятого поколения J-20
Армия Азия
05:35
Как разделили наследство Задорнова
Шоу-бизнес
02:11
Путин: политика санкций скоро надоест ее инициаторам
Политика
06:10
Американские самолеты разбомбили ракету Маска
Наука и техника
01:50
Умер Дмитрий Бузылев
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение