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«Аэрофлот» ужесточил контроль за ручной кладью
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«Аэрофлот» ужесточит контроль за провозом ручной клади 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: © Fotolia / Brian Jackson
"Аэрофлот" с 15 февраля ужесточает контроль за провозом ручной клади, сообщается на сайте компании.
Контроль будет действовать как при регистрации, так и при выходе на посадку. Причем при несоответствии каких-либо параметров нормам, установленным "Аэрофлотом", пассажир будет обязан сдать ручную кладь в багаж и, в случае превышения бесплатной нормы багажа, оплатить его сверхнормативный вес. Если в таком случае пассажир не станет оплачивать провоз багажа, компания может отказать ему в перевозке.
Такая мера связана с жалобами пассажиров на нехватку места для размещения ручной клади на борту самолета.
При этом в компании отмечается, что нормы провоза ручной клади не изменяются, а лишь усиливается контроль за их соблюдением.
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