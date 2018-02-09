Дерипаска ответил на обвинения фонда Навального 

Бизнесмен Олег Дерипаска пообещал подать в суд на оппозиционера Алексея Навального из-за фильма, выпущенного Фондом по борьбе с коррупцией (ФБК). Об этом сообщает «Интерфакс».
Обвинения в свой адрес бизнесмен назвал лживыми. Он также предостерег СМИ от распространения содержащейся в фильме ФБК информации.
Этот фильм Дерипаска назвал частью заказной кампании по дискредитации его репутации.
Ранее основанный Навальным ФБК опубликовал фильм о Дерипаске. В качестве источников информации для фильма были использованы посты из соцсетей девушки под ником Настя Рыбка и цитаты из ее книги.
Настя Рыбка на своей странице в Instagram призвала Дерипаску жениться на ней, чтобы она «не потеряла честь и достоинство».
«Либо я напишу заявление на изнасилование групповое, буду добиваться того, чтобы и он, и его друг пришли на «Пусть говорят» и рассказали, как все было на самом деле, и ответили за свои поступки», — заявила она.
Однако позже девушка заявила, что ее слова были «троллингом тупых баб». Она призвала «членов правительства, думу и президента» изменить законодательство «по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то, что они пристают к женщинам».