Ещё
Дерипаска ответил на обвинения фонда Навального
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дерипаска ответил на обвинения фонда Навального 

Рамблер 50 минут назад
Фото: ТАСС
Бизнесмен Олег Дерипаска пообещал подать в суд на оппозиционера Алексея Навального из-за фильма, выпущенного Фондом по борьбе с коррупцией (ФБК). Об этом сообщает «Интерфакс».
Обвинения в свой адрес бизнесмен назвал лживыми. Он также предостерег СМИ от распространения содержащейся в фильме ФБК информации.
Этот фильм Дерипаска назвал частью заказной кампании по дискредитации его репутации.
Ранее основанный Навальным ФБК опубликовал фильм о Дерипаске. В качестве источников информации для фильма были использованы посты из соцсетей девушки под ником Настя Рыбка и цитаты из ее книги.
Настя Рыбка на своей странице в Instagram призвала Дерипаску жениться на ней, чтобы она «не потеряла честь и достоинство».
«Либо я напишу заявление на изнасилование групповое, буду добиваться того, чтобы и он, и его друг пришли на «Пусть говорят» и рассказали, как все было на самом деле, и ответили за свои поступки», — заявила она.
Однако позже девушка заявила, что ее слова были «троллингом тупых баб». Она призвала «членов правительства, думу и президента» изменить законодательство «по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то, что они пристают к женщинам».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: «Три удара по России»88
«Уважение к смерти»: Соловьев выгнал эксперта из студии530
Польша откажется от российского газа108
«Сверхчеловек»: российская актриса рассказала о борьбе с раком9
Пока вы спали: «МОК зависит от России»117
Видео
00:00
Подвиг Филипова потряс американского ветерана
Армия Ближний Восток
00:19
Американцев поразило необычное природное явление
Наука и техника
00:00
Фотоловушки поймали редкого «оленя-вампира»
Наука
01:59
Малыши защитили горку от трактора в СПб
Общество Происшествия
03:45
Первый дом реновации готов под заселение
Недвижимость Новости Москвы
03:32
Умер Пэт Торпи
Шоу-бизнес
00:32
Анастасия Макеева попала в «психушку»
Шоу-бизнес
00:35
Птенцы перуанского пингвина появились на свет в зоопарке
Новости Москвы Вещи
01:07
Сын Семёна Фарады сделал признание о его смерти
Шоу-бизнес
10:18
«Уважение к смерти»: Соловьев выгнал эксперта из студии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение