Дерипаска ответил на обвинения фонда Навального

Обвинения в свой адрес бизнесмен назвал лживыми. Он также предостерег СМИ от распространения содержащейся в фильме ФБК информации.

Этот фильм Дерипаска назвал частью заказной кампании по дискредитации его репутации.

Ранее основанный Навальным ФБК опубликовал фильм о Дерипаске. В качестве источников информации для фильма были использованы посты из соцсетей девушки под ником Настя Рыбка и цитаты из ее книги.

«Либо я напишу заявление на изнасилование групповое, буду добиваться того, чтобы и он, и его друг пришли на «Пусть говорят» и рассказали, как все было на самом деле, и ответили за свои поступки», — заявила она. Настя Рыбка на своей странице в Instagram призвала Дерипаску жениться на ней, чтобы она «не потеряла честь и достоинство».