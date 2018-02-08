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«Турецкой поток» резко подорожал
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«Турецкий поток» вырос в цене 

Рамблер 3 часа назад
Фото: TurkStream
Компания «Газпром» повысила оценку стоимости газопровода «Турецкий поток» на 1 млрд долларов. Как сообщает «Коммерсант», новые цифры озвучил финансовый директор компании Андрей Круглов на пресс-конференции для инвесторов в Лондоне.
>> «Газпром» довел «Турецкий поток» до границы Турции
Теперь «Газпром» оценивает строительство «Турецкого потока» в 7 млрд долларов вместо 6 млрд, озвученных летом 2017 года. По словам Круглова, строительство газопровода, который пройдет от черноморского побережья России до европейской части Турции по дну Черного моря, будет полностью профинансирован из бюджета компании, а после запуска «Газпром» рассчитывает рефинансировать часть затрат за счет выпуска проектных облигаций.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода, по первой газ будет поступать в Турцию, по второй — на Балканы и в Южную Европу. Мощность каждой нитки будет составлять 15,75 млрд кубометров в год. Трубопровод будет иметь протяженность около 1100 километров, из них 910 километров — морской трубопровод.
 Ещё 10 источников 
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