Банки заглянут в «лицо» клиентов

Банки начали использовать системы биометрического распознавания лиц

Российские банки начали массово использовать системы биометрического распознавания лиц при рассмотрении кредитных заявок, рассказали «Коммерсанту» в нескольких финансовых организациях.

Биометрия применяется в качестве дополнительного способа обеспечения безопасности наряду с традиционными путями. При обращении в банк изображение клиента и его паспортные данные заносятся в базу данных, при последующих обращениях платформа идентификации лиц сравнивает биометрические данные клиента и сличает их с информацией о мошенниках. При этом система высокоточно сравнивает фото вне зависимости от поворота головы, освещения, макияжа или разрешения камеры.

По словам директора по управлению рисками Почта-банка Святослава Емельянова, биометрия в 2017 г. помогла банку предотвратить порядка 10 тыс. мошеннических сделок объемом более 1,5 млрд руб. Количество распознанных как мошенничество заявок возросло на 10%, но суммы потенциальных незаконных сделок уменьшились.

Система позволяет отклонять большую часть мошеннических заявок по поддельным паспортам, подтверждает начальник управления расследования мошенничества банка «Ренессанс Кредит» Сергей Афанасьев . Общая экономия банка за счет биометрии составляет 8-10 млн руб. в год.

В « Тинькофф банке » также сообщили, что экономят благодаря технологии распознавания лиц десятки миллионов рублей ежемесячно.

ВТБ изданию сообщили, что банк готовится к реализации проекта по сбору и использованию биометрических данных. В Альфа-банке тестируют решения с биометрическим распознаванием лиц для повышения уровня сервиса. Рассматривают вопрос внедрения системы и в ОТП-банке. В Сбербанке Райффайзенбанке отказались от комментариев.