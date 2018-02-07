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Производитель «Арматы» оставил рабочих без отдыха и денег
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Производитель «Арматы» оставил рабочих без отдыха и денег 

Lenta.ru 2 часа назад
Руководство «Уралвагонзавода» (УВЗ), который известен производством новейшего танка «Армата», выиграло в суде у сотрудников предприятия, которым после изменения трудовых норм урезали зарплаты в два раза и сократили время отдыха. Рабочие намерены подать новый иск, сообщает Ura.ru.
Рабочие требовали отменить новые требования.
«Через пять дней придут материалы дела, узнаем, почему именно нам отказали. Но настрой у нас боевой. На суде стало ясно, что работодатель не учел положения по охране труда, когда менял нормативы», — заявил представитель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров.
По его словам, согласно положению по охране труда, обрубщик на заводе должен 15 минут работать и столько же отдыхать, так как производство вредное для здоровья.
«То есть 50 процентов время на отдых, 50 процентов на работу. А в новых установках УВЗ на отдых отведено всего 18 процентов времени. Мы хотели, чтобы судья обратила внимание на это в рамках данного иска, но нам сказали подавать новый», — рассказал Димитров.
Новые нормативы выработки для сотрудников УВЗ были введены в октябре 2017 года. По новым правилам они выросли в два раза, а расценка работы, наоборот, упала на 45 процентов. В результате нововведения средняя зарплата обрубщиков и сварщиков завода упала с 60 до 30 тысяч рублей.
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