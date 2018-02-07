Ещё
Греф рассказал о незаслуженном увольнении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Греф поностальгировал о своей работе дворником 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф на встрече с участниками финала конкурса Лидеры России рассказал о своей работе дворником. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я помню, когда был студентом, работал дворником. Потом меня уволили. Я предложил систему, как реформировать всю службу уборки. Ко мне по утрам стал приходить специальный проверяющий, который стал проверять качество того, как я мету. Я, черт-побери, вставал в пять утра, чтобы подмести свою территорию и, на мой взгляд, я это делал неплохо. Единственный, кого проверяли, это был я», — сказал он.
Банкир призвал не оставаться равнодушными к происходящему вокруг.
«Даже дворник может что-то изменить к лучшему. Вы видите болото за этой гостиницей. На месте этой гостиницы было большое болото. Прошло уже четыре года после Олимпиады, понятно, что не успели — но почему сейчас из этого кусочка земли не сделать парк?», — задался вопросом Греф.
17 января президент Сбербанка заявил, что лидеры государства или топ-менеджеры находятся в состоянии «паранойи конца» — опасении войти в историю как человек, приблизивший конец компании.
Lenta.ru: последние новости
Производитель «Арматы» оставил рабочих без отдыха и денег Назван самый вкусный российский шоколад Греф поймал сотрудников Сбербанка на майнинге
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воевавшую в Донбассе женщину расстреляли в Грузии113
Новое правительство ФРГ назвало требования к Украине73
Умер актер из фильма «Белые росы»18
Хороший трюк. «Роскосмос» о запуске Falcon Heavy194
Европе предрекли «непреднамеренную» войну с Россией29
Видео
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
01:35
Танец задержанной в Египте россиянки попал на видео
Происшествия
02:02
Милявская обвинила автора песен в афере
Шоу-бизнес
04:03
МИД рассказал о новой провокации против РФ перед ОИ
Политика
01:42
В ЛНР раздавили бульдозером килограммы красной икры
В мире
00:47
Показан обстрелявший российский Су-25 террорист
Происшествия В мире
03:21
«Это страшно»: «русские хакеры» украли секреты Пентагона
Армия
05:39
Бабурина зарегистрировали кандидатом на пост президента
Политика Выборы 2018
01:32
Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ
Происшествия
03:47
Маск объяснил крушение блока Falcon Heavy
Технологии Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение