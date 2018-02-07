Российский бизнес потерял более $4,5 млрд

Российский бизнес потерял более $4,5 миллиардов из-за обвала бирж в США

Потери российских миллиардеров в результате падения бирж США увеличились еще на 2,5 миллиарда — до более чем 4,5 миллиарда долларов за два дня, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Во вторник индексы США закрылись в плюсе, отыграв часть падения торгов понедельника. Однако европейские и российские биржи, где в основном торгуются активы российских миллиардеров, за этот период снижались.

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В этом списке сейчас находится 27 россиян, и, по оценке Блумберга, за вторник лишь четыре человека из списка увеличили свое состояние, тогда как остальные 23 — сократили. Всего потери составили 2,5 миллиарда долларов во вторник, а в понедельник — около 2,1 миллиарда долларов.

При этом Мордашов по-прежнему возглавляет список богатейших людей России по данным BBI. Его состояние оценивается в 20,4 миллиарда долларов. Потанин занимает вторую строчку с состоянием в 19,6 миллиарда долларов, Лисин — третью (18,7 миллиарда долларов). Четвертое и пятое место остаются у Михельсона и Вексельберга (18 миллиардов и 16,5 миллиарда долларов соответственно). Таким образом, первая пятерка остается неизменной.