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Российский бизнес потерял более $4,5 млрд
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Российский бизнес потерял более $4,5 миллиардов из-за обвала бирж в США 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Потери российских миллиардеров в результате падения бирж США увеличились еще на 2,5 миллиарда — до более чем 4,5 миллиарда долларов за два дня, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Во вторник индексы США закрылись в плюсе, отыграв часть падения торгов понедельника. Однако европейские и российские биржи, где в основном торгуются активы российских миллиардеров, за этот период снижались.
Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В этом списке сейчас находится 27 россиян, и, по оценке Блумберга, за вторник лишь четыре человека из списка увеличили свое состояние, тогда как остальные 23 — сократили. Всего потери составили 2,5 миллиарда долларов во вторник, а в понедельник — около 2,1 миллиарда долларов.
Больше всех во вторник потерял глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние уменьшилось на 430 миллионов долларов.. Основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг потерял 321 миллион долларов. Роман Абрамович обеднел на 286 миллионов долларов, а президент "Норникеля" Владимир Потанин — на 253 миллиона долларов.
Наибольший рост капитала отмечен у основного владельца НЛМК Владимира Лисина, который стал богаче на 214 миллионов долларов. Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон заработал за вчерашний день 74,1 миллиона долларов. В плюсе оказались также основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и предприниматель Юрий Мильнер — их состояние выросло на 6,22 миллиона и 67 миллионов долларов соответственно.
При этом Мордашов по-прежнему возглавляет список богатейших людей России по данным BBI. Его состояние оценивается в 20,4 миллиарда долларов. Потанин занимает вторую строчку с состоянием в 19,6 миллиарда долларов, Лисин — третью (18,7 миллиарда долларов). Четвертое и пятое место остаются у Михельсона и Вексельберга (18 миллиардов и 16,5 миллиарда долларов соответственно). Таким образом, первая пятерка остается неизменной.
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