Сотрудников ЦБ проверят на детекторе лжи

ЦБ проверит сотрудников на детекторе лжи

«Что касается контроля за соблюдением законов в самом Центробанке не буду скрывать, время от времени ко мне соответствующие материалы поступают, но они своего подтверждения до сих пор не нашли», — сказал на пресс-конференции в декабре президент Владимир Путин , отвечая на вопрос о коррупции в регуляторе.

Но Центробанк не расслабляется и для пущей уверенности в своих сотрудниках планирует проверить их на полиграфе. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знающие это от сотрудников регулятора. ЦБ может предложить пройти проверку на полиграфе сотрудникам, непосредственно работающим с поднадзорными, — кураторам банков и уполномоченным представителям регулятора, которые работают в банках, говорят собеседники «Ведомостей».

Сотрудники надзорного блока всерьез обеспокоены возможными при проверке вопросами — например, о коррупционных составляющих или же об утечке информации, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Ряд сотрудников службы текущего банковского надзора полиграф уже прошли, указывает второй. Насколько масштабной будет проверка, пока непонятно, говорят оба собеседника «Ведомостей».

Регулятор «в течение нескольких месяцев тестирует использование методик психофизиологического исследования в качестве одного из инструментов комплексной оценки сотрудников наряду с профессиональным и аналитическим тестированием, подтвержденными результатами работы, оценкой руководителей и др.», подтвердил «Ведомостям» представитель ЦБ. По его словам, методика используется «очень точечно», например при найме сотрудников в закупочные подразделения.

МВД и других правоохранительных органах давно (в ряде служб госбезопасности — еще в советское время) и регулярно часть персонала проходит проверку на полиграфе. «Сдерживающим фактором для совершения правонарушений это не является ни у нас, ни за рубежом. Кроме того, если полиграф сам по себе достаточно эффективный инструмент, то никто не отменял человеческий фактор и другие обстоятельства, например мнение вышестоящих органов о пользе того или иного сотрудника, — говорит сотрудник центрального аппарата МВД. — Но если стоит цель разоблачить конкретного человека, то этот инструмент полезен».

Трудовой кодекс не обязывает сотрудников проходить полиграф, напоминает партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян. Даже если будет принят какой-то нормативный акт внутри ЦБ, его можно будет оспорить, полагает он: «Скорее всего, внедрение тестирования на полиграфе будет добровольным для прохождения, но сотрудников могут к нему стимулировать».

«В ЦБ всегда строго соблюдался Трудовой кодекс, и я уверен, что практика допросов на полиграфе под угрозой увольнения исключена», — отмечает бывший сотрудник регулятора. Антикоррупционные меры в любом ведомстве достаточно широки, продолжает он, и, как правило, риски снижают с помощью других процедур — например, создают такую систему, где один человек не может принять решение. «Очевидно, что отказавшийся пройти полиграф может столкнуться с проблемами по службе», — заключает он.

Все так обычно и работает, подтверждает сотрудник банка, проходивший проверку на полиграфе: дают подписывать документы о добровольном согласии на тестирование. Процедура занимает несколько часов: сотрудник отвечает на тесты, потом проходит собеседование, после зачитывают вопросы для полиграфа, спрашивают, все ли понятно. Затем начинается сама проверка на полиграфе, рассказывает собеседник «Ведомостей», спрашивают об употреблении наркотических веществ или алкоголя, о воровстве, о разглашении информации и др.