ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

Центробанк отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития , об этом сообщает пресс-служба регулятора. «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 февраля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с «осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств».