ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

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ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Центробанк отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития, об этом сообщает пресс-служба регулятора. «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 февраля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития», — говорится в сообщении.
Отмечается, что резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с «осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств».
Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского «Расчётно-Кредитного Банка».
RT на русском: последние новости
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