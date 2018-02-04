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LDNR: Nike возмутил украинцев
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LDNR: Nike возмутил украинцев 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Twitter/Daryll Saskia Neita
Всемирно известный спортивный бренд Nike внезапно "сменил" логотип. Многих заинтересовала появившаяся на спортивной одежде бренда аббревиатура LDNR. Одежду с новым логотипом уже вовсю рекламируют спортсмены. Он представлен на официальном сайте компании.
Пользователи Twitter в логотипе увидели отсылку к ДНР и ЛНР. А в украинском сегменте соцсетей смена логотипа Nike вызвала небольшой переполох, пишет "Русская Весна".
"От попадания в базу «Миротворца» руководство компании отделяли буквально мгновения, но потом украинские СМИ дали приемлемое разъяснение акронима и «патрiотам» осталось только возмущаться в комментариях к новостям и на личных страницах в соцсетях", — сообщает издание.
Как выяснилось, компания готовится к знаменитому лондонскому марафону, а само LDNR расшифровывается как Londoner.
«Приготовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем», — так звучит слоган, приуроченной к марафону кампании.
Лондонский марафон проводится с 1981 года. В нем участвуют десятки тысяч людей. На марафоне был установлен мировой рекорд среди мужчин. Уроженец Марокко Халид Ханнуши, выступающий за США, в 2002 году пробежал дистанцию за 2 часа 5 минут 38 секунд. Женщинам удавалось установить мировой рекорд четыре раза.
 Ещё 10 источников 
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