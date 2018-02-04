LDNR: Nike возмутил украинцев

Всемирно известный спортивный бренд Nike внезапно "сменил" логотип. Многих заинтересовала появившаяся на спортивной одежде бренда аббревиатура LDNR. Одежду с новым логотипом уже вовсю рекламируют спортсмены. Он представлен на официальном сайте компании.

Пользователи Twitter в логотипе увидели отсылку к ДНР и ЛНР. А в украинском сегменте соцсетей смена логотипа Nike вызвала небольшой переполох, пишет "Русская Весна".

"От попадания в базу «Миротворца» руководство компании отделяли буквально мгновения, но потом украинские СМИ дали приемлемое разъяснение акронима и «патрiотам» осталось только возмущаться в комментариях к новостям и на личных страницах в соцсетях", — сообщает издание.

всегда знал, что мой сепаратистский дом достоин собственной коллекции найк https://t.co/LyXRqqWSZ0— Zhakir (@duhtilorve) 4 февраля 2018 г.

Как выяснилось, компания готовится к знаменитому лондонскому марафону, а само LDNR расшифровывается как Londoner.

«Приготовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем», — так звучит слоган, приуроченной к марафону кампании.

Лондонский марафон проводится с 1981 года. В нем участвуют десятки тысяч людей. На марафоне был установлен мировой рекорд среди мужчин. Уроженец Марокко Халид Ханнуши, выступающий за США, в 2002 году пробежал дистанцию за 2 часа 5 минут 38 секунд. Женщинам удавалось установить мировой рекорд четыре раза.