Крупнейшей чартерной авиакомпании могут запретить полеты

Крупнейшей чартерной авиакомпании Azur Air ограничен сертификат эксплуатанта

Приказом Росавиации от второго февраля сертификат эксплуатанта Azur Air ограничен до 20 марта, говорится в телеграмме регулятора, с которой ознакомились «Ведомости» . Подлинность информации подтвердили топ-менеджер российской авиакомпании и федеральный чиновник. Если ограничение не будет снято, то после 20 марта Azur Air не сможет выполнять никакие полеты.

Azur Air — восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в России и крупнейшая среди чартерных перевозчиков, аффилирована с турецким туроператором Anex Tour. В 2017 году она перевезла 3,7 млн пассажиров. По данным Росавиации, в парке у Azur Air 20 самолетов Boeing: восемь дальнемагистральных В-767 и 12 среднемагистральных В-737 и В-757.

31 января самолет Azur Air, перевозивший туристов из Москвы в Варадеро, приземлился в Атлантик-Сити. Компания сообщала, что в полете экипаж обнаружил повышенный расход топлива и командир решил садиться в США, посадка прошла в штатном режиме. Для доставки пассажиров на Кубу Azur Air выслал резервный самолет.

Ограничение сертификата не связано с этим инцидентом — в авиакомпании прошла плановая проверка Росавиации, она выявила некоторые нарушения с точки зрения летной годности парка, говорит человек, знакомый с итогами проверки.

Представитель Azur Air на запрос «Ведомостей» пока не ответил.