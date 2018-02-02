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Крупнейшей чартерной авиакомпании могут запретить полеты
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Крупнейшей чартерной авиакомпании Azur Air ограничен сертификат эксплуатанта 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Reuters
Приказом Росавиации от второго февраля сертификат эксплуатанта Azur Air ограничен до 20 марта, говорится в телеграмме регулятора, с которой ознакомились «Ведомости». Подлинность информации подтвердили топ-менеджер российской авиакомпании и федеральный чиновник. Если ограничение не будет снято, то после 20 марта Azur Air не сможет выполнять никакие полеты.
Azur Air — восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в России и крупнейшая среди чартерных перевозчиков, аффилирована с турецким туроператором Anex Tour. В 2017 году она перевезла 3,7 млн пассажиров. По данным Росавиации, в парке у Azur Air 20 самолетов Boeing: восемь дальнемагистральных В-767 и 12 среднемагистральных В-737 и В-757.
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31 января самолет Azur Air, перевозивший туристов из Москвы в Варадеро, приземлился в Атлантик-Сити. Компания сообщала, что в полете экипаж обнаружил повышенный расход топлива и командир решил садиться в США, посадка прошла в штатном режиме. Для доставки пассажиров на Кубу Azur Air выслал резервный самолет.
Ограничение сертификата не связано с этим инцидентом — в авиакомпании прошла плановая проверка Росавиации, она выявила некоторые нарушения с точки зрения летной годности парка, говорит человек, знакомый с итогами проверки.
Представитель Azur Air на запрос «Ведомостей» пока не ответил.
Ограничения в сертификат эксплуатанта — одна из самых действенных и серьезных мер, которые Росавиация может применять к авиакомпаниям. В 2015 г. Росавиация внесла ограничения в сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» (запретила полеты за границу) за то, что экипаж одного рейса взял в кабину судна родственницу гендиректора авиакомпании, что строжайше запрещено требованиям безопасности. Летом 2016 г. ограничения срока действия были введены для чартерной I Fly за то, что из-за возврата лизингодателям одних самолетов и позднего прихода в парк других у нее временно оказалось в парке меньше трех судов, не было резервного самолета. В 2017 г. ограничения в срок действия были введены в отношении «Нордавиа» из-за наличия огромного долга — свыше 10 млрд руб. Правда, в обоих последних случаях ограничения были сняты и до остановки полетов дело не дошло: I Fly все же получила дополнительные самолеты, «Нордавиа» добилась возбуждения против кредитора уголовного дела и доказывает, что правом требования он завладел мошенническим путем.
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